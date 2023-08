सावन के अंतिम सोमवार को कांवड़ यात्रियों का रैला

सावन मास में शिव मंदिर संस्थान से इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा निकाली गई। मंदिर से धार्मिक गीतों पर थिरकते हुए शिवभक्त कांधे पर कांवड़ रख कर रवाना हुए। खंडोबा मंदिर, रेलवे स्टेशन होते हुए छह किलोमीटर का सफर तय कर कालीरात नदी के तट पर पहुंचे। यहां कांवड़ में नदी का जल भरा।

Rally of Kanwar Yatris on the last Monday of Sawan