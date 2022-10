चौड़ी सडक़ के लिए कब्जा छोडऩे को तैयार

मोहखेड़ से कामठी 12 किलोमीटर की सडक़ का चौड़ीकरण कार्य शुरू हो गया है। सोमवार को जूनी बस्ती मोहखेड़ के ग्रामीणों ने सडक़ के बीच से दोनों तरफ 16-16 फीट तक अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई । ग्रामीणों ने तहसीलदार मीना दशरिये को ज्ञापन सौंपा और फिर से नाप जोख कराने की बात कही।

छिन्दवाड़ा/ मोहखेड़. प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना अंतर्गत मोहखेड़ से कामठी 12 किलोमीटर की सडक़ का चौड़ीकरण कार्य शुरू हो गया है। सोमवार को जूनी बस्ती मोहखेड़ के ग्रामीणों ने सडक़ के बीच से दोनों तरफ 16-16 फीट तक अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई । ग्रामीणों ने तहसीलदार मीना दशरिये को ज्ञापन सौंपा और फिर से नाप जोख कराने की बात कही। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सदन साहू, पूर्व संरपच श्यामू साहू, मोनू साहू, दीपक साहू, चिंटू साहू सहित ग्रामीण मौजूद थे।इधर अमरवाड़ा कांग्रेस के पार्षदों ने मुख्य नपा अधिकारी शशांक आर्मो से नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर की चर्चा की। पार्षदों के साथ नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनोद चौरसिया, विधायक प्रतिनिधि दीपक नेमा, यग्नेश शर्मा भी थे। नगर पालिका की ओर से हाल ही में अतिक्रमण हटाने निंदा की । पार्षदों ने कहा कि अभी त्योहार चल रहे हैं । किसी का भी अतिक्रमण नहीं हटाया जाए। बेवजह फु टकर व्यापारियों को अतिक्रमण के नाम पर परेशान नहीं किया जाए। अतिक्रमण के नाम पर चिन्हित लोगों को बेवजह नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है जिससे लोग आक्रोशित हैं। वार्डों की समस्याओं के तत्काल निराकरण के लिए कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई डीपीआर में नाम जोडऩे और पुरानी डीपीआर के हितग्राहियों की बकाया राशि देने की मांग की। अमरवाड़ा के वार्डो में पानी की सप्लाई का समय निर्धारित करने को कहा। नगर में बार-बार बिजली गुल होने से पेयजल व्यवस्था लडख़ड़ा रही है। पालिका के जल कार्य सभापति विनोद साहू ने विद्युत कम्पनी को चेतावनी देते हुए कहा है कि त्योहारों को देखते हुए समस्या का तत्काल समाधान नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। लोगों को पानी नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। इस संबंध में साहू ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि विद्युत कम्पनी ने जल्द ही व्यवस्था नहीं सुधारी तो आंदोलन किया जाएगा।

