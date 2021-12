संत गाडगे व माता भीमाबाई के योगदान को किया याद

बौद्ध विहार सौंसर में रमाबाई आम्बेडकर महिला मंडल,डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर नवयुवक मंडल व भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में समाज सुधारक संत गाडग़े महाराज व माता भीमाबाई आम्बेडकर के स्मृति दिवस पर आदरांजलि दी गई। सुरेश दुफारे ने संत गाडगे महाराज व डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर की माता भीमाबाई आम्बेडकर की जीवनी की जानकारी दी।

छिन्दवाड़ा/सौंसर .बौद्ध विहार सौंसर में रमाबाई आम्बेडकर महिला मंडल,डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर नवयुवक मंडल व भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में समाज सुधारक संत गाडग़े महाराज व माता भीमाबाई आम्बेडकर के स्मृति दिवस पर आदरांजलि दी गई। कांबले गुरुजी ने संत गाडगे महाराज के समाजोत्थान के लिए किए गए कार्यो की जानकारी दी। सुरेश दुफारे ने संत गाडगे महाराज व डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर की माता भीमाबाई आम्बेडकर की जीवनी की जानकारी दी। एमआर शेंडे, बौद्ध महासभा के मुकेश बागडे ने भी विचार रखे। संचालन प्रवीण ठवरे ने किया। इस अवसर पर डॉ बाबा साहेब आम्बेडकरनवयुवक मंडल अध्यक्ष राजेन्द्र गजभिए,अक्षय सोमकुंवर, रेणूका ठवरेए कल्पना गजभिये, रंजना रंगारे, शालू चवरे, ज्योति बंसोड ,ज्योति दुफारे मौजूद थे। बोरगांव में इस वर्ष भी कालबाडे निवास पर दत्तात्रेय जयंती धूमधाम से मनाई गई। महानुभाव मंडल द्वारा भगवान दत्तात्रेय का भजन कीर्तन किया गया। भगवान दत्तात्रेय पंच अवतार की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। महाप्रसाद वितरण किया गया।सौंसर नगर में बुधवार से तीन दिवसीय कबीर सत्संग समारोह शुरू होगा। कबीर चौरा संतोष आश्रम सेवा समिति की ओर से आयोजित सत्संग में प्रयागराज इलाहबाद की संत मंडली कबीर के विचारों पर प्रवचन करेंगी। आयोजन वार्ड आठ में कबीर चौरा संतोष आश्रम में होंगे। कबीर के विचारों के प्रवर्तक धर्मेंद्र साहेब भी आएंगे। कबीर चौरा संतोष आश्रम सेवा समिति के अध्यक्ष संत महेश साहेब ने बताया सुबह 9 बजे से समारोह शुरू होगा। प्रतिदिन सुबह 9 एवं शाम 4 बजे से सत्संग में संत विचार रखेंगे। समापन 24 दिसंबर को प्रात: भजन प्रवचन के पश्चात भंडारा से होगा।

Remembering the contribution of Sant Gadge and Mata Bhimabai