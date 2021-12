शहीदी दिवस पर याद किया सिखों का गौरवशाली इतिहास

परासिया गुरूद्वारा में चार साहिबजादों का शहीदी दिवस मनाया गया। सिख इतिहास पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर बच्चों को पुरस्कृत किया गया। सिख इतिहास पर बच्चों की ड्राइंग काम्पिटिशन, क्विज , स्पीच, कविता ,सिख इतिहास पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

छिन्दवाड़ा/परासिया. गुरूद्वारा में चार साहिबजादों का शहीदी दिवस मनाया गया। सिख इतिहास पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर बच्चों को पुरस्कृत किया गया। सिख इतिहास पर बच्चों की ड्राइंग काम्पिटिशन, क्विज , स्पीच, कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वाहे गुरूजी का सिमरन, कीर्तन, अरदास एव लंगर किया गया। तीन दिवसीय कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ।प्रतियोगिता में शामिल सभी बच्चों को श्रीगुरू सिंघ सभा गुरूद्वारा कमेटी परासिया द्वारा पुरस्कृत किया गया।सिख इतिहास पर हुई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता मे जसमीत कौर भमरा प्रथम, करण सिंह सलूजा द्वितीय,यजल अरोरा तृतीय स्थान पर रहे। तीन दिवसीय कार्यक्रम मे श्रीगुरू गोविंद सिंघ माता गुजरीजी और चार साहिबजादों के शहादत के गौरवशाली इतिहास से विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को अवगत कराया।पारडसिंगा नगर में गुरूवार को दोपहर दो बजे राम शोभायात्रा निकाली जाएगी। ग्रामों की भजन मंडलियां भाग लेंगी। शोभायात्रा रामकथा आयोजन के प्रसंग में निकाली जाएगी।राम मंदिर में आयोजित कथा में शशिकांत पाटील महाराज ने कहा शबरी ने अपनी गुरुभक्ति से गुरु के हृदय में स्थान बना लिया। दिव्यांगता के लक्षण बताए: जनपद शिक्षा केन्द्र परासिया के सभा कक्ष में बुधवार को बीआरसी बीएसी एवं जनशिक्षकों का समावेशित शिक्षा का उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक अनुप केचे,बीएसी जयराम सिंग, विनोद सोनी, चन्द्रशेखर कुशवाह,कैलाश यदुवंशी, सुखदास चौकीकर एवं सभी जनशिक्षक प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थित रहे। एमआरसी राकेश नाग एवं निशा राय ने आरपीडब्लूडी एक्ट 2016 की समस्त जानकारी एवं21 प्रकार की दिव्यांगता की पहचान एवं लक्षण के बारे में बताया। जिससे दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। सभी की शंकाओ का समाधान किया गया।

Remembering the glorious history of Sikhs on Martyr's Day