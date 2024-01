अतिक्रमण हटाओ, पात्र को ही मिले योजनाओं का लाभ

सौंसर शहर की समस्याओं के समाधान के लिए नागरिकों ने 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन नगर पालिका उपाध्यक्ष को सौंपा। इसमें अतिक्रमण को हटाने, नगर की सीमा विस्तारित करने, बस स्टैंड को सुव्यवस्थित और विस्तारित करने ,वार्ड पांच के मैदान पर खेल गतिविधियों का संचालन करने, पार्क को सुव्यवस्थित करने, वार्ड 8 स्थित श्मशानघाट की बाउंड्री वॉल और गेट बनवाने की मांग रखी।

Remove encroachment, only eligible people should get benefits of schemes