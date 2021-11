ग्राम पंचायत पालाचौरई ने स्वच्छता अभियान के तहत गुढ़ी बस स्टॉप, कर्मवीर कॉलोनी सहित कई जगहों पर गीला एवं सूखा कचरा डालने के लिए बड़े कचरापात्र लगाए हैं, लेकिन गुढ़ी बस स्टॉप पर कुछ लोगों द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद कचरापात्र को हटा लिया गया है। जबकि कचरापात्र शासकीय जमीन पर लगा था।

Remove garbage from where it is most needed