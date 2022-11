परासिया को जिला बनाने मांगा प्रतिवेदन, प्रशासन ने नहीं भेजी जानकारी

Submitted by:

विधायक सोहन वाल्मीकि ने कहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से परासिया को जिला बनाने के लिए अनुविभाग से संबंधित सामान्य जानकारी व नक्शा मांगा गया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने आज तक प्रतिवेदन नही भेजा है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया इस बारे में शासन की ओर से अधीक्षक भू अभिलेख छिंदवाडा, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी परासिया तथा तहसीलदार परासिया एवं उमरेठ को कई स्मरण पत्र भेजे जा चुके हैं।

Report sought to make Parasia a district, administration did not send information