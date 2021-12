शासन-प्रशासन के आश्वासन के बाद भी मोहगांव जलाशय पीडि़त किसानों का धरना जारी है। दूसरी ओर इलाके के कई किसानों ने पेयजल व सिंचाई के लिए पानी की जरूरत को देखते हुए बांध निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की है। धरने पर बैठे किसानों का आरोप है कि सत्ता पक्ष की ओर से कुछ लोग आंदोलन के खिलाफ सक्रिय हो गए हैं। सोशल मीडिया एवं ऑटो पर लाउडस्पीकर लगाकर आसपास के गांवों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है

Reservoir victim farmers hurt by trying to justify the movement