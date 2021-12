संत गाडगे के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प

सन्त शिरोमणि गाडगे महाराज की पुण्यतिथि सादगी से मनाई गई। पूजा के बाद हवन आरती की गई। भजन गोपाल-गोपाला का गायन किया गया। सामाजिक बन्धुओं ने विचार व्यक्त किए। सन्त गाडगे को देश मे स्वच्छता अभियान का जनक कहा जाता है। कार्यक्रम के बाद फल, मिठाई, खीर पूड़ी, प्रसाद का वितरण किया गया।

छिन्दवाड़ा/परासिया . सन्त शिरोमणि गाडगे महाराज की पुण्यतिथि सादगी से मनाई गई। पूजा- अर्चना के बाद हवन आरती की गई। बाबा का भजन गोपाल-गोपाला का गायन किया गया। सामाजिक बन्धुओं ने विचार व्यक्त किए। सन्त गाडगे को देश मे स्वच्छता अभियान का जनक कहा जाता है। कार्यक्रम के बाद फल, मिठाई, खीर पूड़ी, प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर रमेश बाथरी, बसन्त मालवी, दुलारी मालवी, भगवान दास मालवी, रमेश मालवी, भरत मालवी, ज्ञानचंद मालवी, प्रभात मालवी, गौतम मालवी, सैफ खान, रमेश मालवी, अन्नू भलावी, संध्या मालवी, रेवती मालवी, फेमुन्निशा कुरैशी उपस्थित रहे। अमरवाड़ा में संत गाडगे महाराज की पुण्यतिथि जिला उपाध्यक्ष चेतूलाल मालवी के निवास पर मनाई गई। लोगों ने महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके बताए मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में नगर धोबी समाज संघ के अध्यक्ष सालक राम मालवी,सचिव डा. राजकुमार मालवी, महामंत्री महेंद्र मालवी मीडिया प्रभारी मुकेश मालवीय केकड़ा सेक्टर प्रभारी बद्री प्रसाद, मालवी केकड़ा सेक्टर सह प्रभारी वीरेंद्र मालवी ,सत्येंद्र मालव, सुनील मालवी, राकेश इनवाती निलेश सूर्यवंशी, राकेश सूर्यवंशी ,आकाश मालवी, अमित मालवीय सहित समाज के महिला पुरूष मौजूद थे। बोरगांव में संत पारखी महाराज की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। चार दिवसीय आयोजन के तहत सोमवार को मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के साथ संत पारखी महाराज की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नंदाजी कॉलोनी मंदिर प्रांगण से नागपुर हाईवे , बजरंग मंदिर एवं नगर का भ्रमण करते हुए संत पारखी महाराज मंदिर स्थल पहुंची। शोभायात्रा में नगर सहित आसपास के गावों की भजन मंडली शामिल हुईं। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पूजा अर्चना की । रंगोली से साज सज्जा की गई। पुण्यतिथि महोत्सव में महाराष्ट्र ,मध्य प्रदेश सहित दूर दराज से श्रद्धालु आए हैं।

Resolve to walk on the path shown by Sant Gadge