10 पोलिंग बूथों की जिम्मेदारी महिलाओं को

विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन पूरा जोर लगा रहा है। 17 नवंबर को मतदान के लिए बूथों पर छांव, पेयजल और अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं 10 पोलिंग बूथ ऐसे होंगे जहां मतदान दल में सभी महिला कर्मचारी होंगी। ऐसे मतदान केन्द्रों को पिंक बूथ नाम दिया गया है।

Responsibility of 10 polling booths given to women