नेशनल हाइवे की बदहाली के लिए जिम्मेदारी तय की जाए

छिंदवाड़ा -नरसिंहपुर नेशनल हाइवे की बदहाली के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई के लिए अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की अध्यक्ष मोनिका मनमोहन शाह बट्टी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने निर्माण कंपनी के साथ अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। संदीप धुर्वे ने बताया कि इस सम्बन्ध में धरना प्रदर्शन के बाद भी प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा।

Responsibility should be fixed for the condition of the National Highway.