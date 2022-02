जिम्मेदार ही नदी में फेंक रहे कचरा

स्वच्छता अभियान में गलियों -नालियों की सफाई तो की जा रही है, लेकिन कचरे को नदी में डाल कर साफ पानी को दूषित किया जा रहा है। इसी पानी को मवेशी पीते हैं। नाली और घरों से निकलने वाले गीले- सूखे कचरा को अलग-अलग करने के लिए वार्ड छह में लाखों रुपए खर्च कर व्यवस्था की गई है। इसके बाद भी नालियों के गीले कचरे को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर नदी में फेंका जा रहा है।

छिन्दवाड़ा/मोहगांव. स्वच्छता अभियान में मोहगांव के गलियों -नालियों की तो सफाई की जा रही है। लेकिन कचरे को नदी में डाल कर साफ पानी को दूषित किया जा रहा है। इसी पानी को मवेशी पीते हैं। मिली जानकारी के अनुसार नाली और घरों से निकलने वाले गीले- सूखे कचरा को अलग-अलग करने के लिए वार्ड छह में लाखों रुपए खर्च कर व्यवस्था की गई थी। नागरिकों का आरोप है कि इसके बाद भी नालियों के गीले कचरे को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर नदी में फेंका जा रहा है। कचरे से नदी का जल दूषित हो रहा है। नदी के पानी को मवेशी पीते हैं उनके बीमार होने का खतरा है वहीं नदी के आसपास गंदगी हो रही है। नागरिकों ने नगर परिषद पर मनमानी का आरोप लगाया है। मीट दुकानों के लिए व्यवस्था: बड़चिचोली ग्राम की पुलिस चौकी में शनिवार को ग्रामीणों तथा मीट विक्रेताओं की बैठक हुई। इसमें मीट की दुकानों के लिए अलग से व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक में नायब तहसीलदार छवि पंत, चौकी प्रभारी आशीष भिमटे मौजूद थे। अभी मंगलवार को बाजार चौक में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में मीट बिकता है। ग्राम पंचायत ने मीट विक्रेताओं के लिए काटोल रोड पर आंगनबाड़ी केंद्र के पास व्यवस्था की गई थी । बैठक में मटन विक्रेताओं ने तय किया कि काटोल रोड पर ही दुकानें लगाएंगे। नायब तहसीलदार ने कहा कि अब अगर कोई इसका उल्लंघन करता हैं तो कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत काटोल रोड पर आंगनबाड़ी केन्द्र के पास मटन विक्रेताओं के लिए शेड बनाएंगी। उल्लेखनीय है साप्ताहिक बाजार में अन्य सामानों के बीच मीट की दुकानों से लोगों को परेशानी होती है।

