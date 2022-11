रिटायर्ड सर्जन ने कहा -पैर दुखते हैंं, 30 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकता

इसी साल रिटायर हुए सर्जन डॉ. अनिल कड़वे के कंधे पर ब्लाक में नसबंदी ऑपरेशन का दायित्व है। 66 साल के डॉ. अनिल कड़वे ने सिविल अस्पताल को कह दिया है कि अब पैर दुखने लगे हैं। तीस से ज्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकता हूं। बुधवार को अस्पताल में 40 से अधिक नसंबदी के केस पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी बताते हुए 30 ऑपरेशन किए।

Retired surgeon said - legs hurt, cannot do more than 30 operations