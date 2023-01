एक -दूसरे पर शक से दाम्पत्य जीवन में दरार

परिवार परामर्श केन्द्र में दस प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। एक मामले में पति परामर्श केन्द्र में भी शराब पीकर आया था। इसलिए अगली तिथि पर बुलाया गया। एक प्रकरण में समझौता किया गया।

Rift in married life due to suspicion of each other