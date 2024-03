औद्योगिक क्षेत्र के अपशिष्ट से नदी हो रही दूषित

Submitted by:

औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों से छोड़े जाने वाले अपशिष्ट से सावंगा की कन्हान नदी का पानी दूषित हो रहा है। इससे मछलियों सहित जलीय जीवों के प्राण संकट में हैं। पहले भी कई बार ग्रामीण इसकी शिकायत कर चुके हैं। इसके बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा।

River is getting polluted due to industrial waste