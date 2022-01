पदयात्रियों को विदा करने शहर की सीमा तक आए साईं भक्त

साईं कुटिया पांढुर्ना में रात्रि विश्राम के बाद रविवार दोपहर साईं पालकी पदयात्रा शिर्डी के सफर पर रवाना हुई। सैकड़ों भक्त पालकी को शहर की सीमा तक छोडऩे के लिए साथ चले। पालकी तीन शेर चौक से वरूड रोड़ पर गाजे -बाजे के साथ रवाना हुई। भक्त जय- जयकार कर रहे थे। पदयात्रा का अगला पड़ाव पिपलागढ़ है। मंगलवार को यात्रा आकोट रवाना होगी, यहां से चिखली, खुल्ताबाद और 6 जनवरी की शाम को निवारा निमगांव शिर्डी पहुंचेगी।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. साईं कुटिया पांढुर्ना में रात्रि विश्राम के बाद रविवार दोपहर साईं पालकी पदयात्रा शिर्डी के सफर पर रवाना हुई। सैकड़ों भक्त पालकी को शहर की सीमा तक छोडऩे के लिए साथ चले। पालकी तीन शेर चौक से वरूड रोड़ पर गाजे -बाजे के साथ रवाना हुई। भक्त जय- जयकार कर रहे थे। पदयात्रा का अगला पड़ाव पिपलागढ़ है। मंगलवार को यात्रा आकोट रवाना होगी, यहां से चिखली, खुल्ताबाद और 6 जनवरी की शाम को निवारा निमगांव शिर्डी पहुंचेगी।सात जनवरी को भक्त मंदिर में साईं बाबा के दर्शन कर लौट आएंगे। इस वर्ष भी टेकड़ी वार्ड में संत जगनाड़े महाराज पार्क से साईं पालकी निकाली गई। युवा समिति ने सुबह 10 बजे धूमधाम से निकाली गई शोभायात्रा में बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। टेकड़ी वार्ड से चलकर संत जगनाडे पार्क में संपन्न पालकी यात्रा में वार्डवासियों के साथ गुरूदेव सेवा मंडल, मंदिर समिति के रमेश सांबारे, सुरेश साठवने,अजय रेवतकर, मयूर कावले, प्रवीण तायवाडे, अतुल वैष्णव, शुभम् कलमधाड, प्रवीण खुरसंगे, अक्षय कोल्हे, हर्षद केवटे, रजत तरूडकर, नितिन कोल्हे, लंकेश रेवतकर, रितेश क्षीरसागर, रोशन कोरडे, पंकज साठवने, पवन घाटोड़े, मयंक केवटे,मयूर ढोबरे, गोल्डी खोड़े, मयूर क्षिरसागर, नीलेष वरठी, राहुल गायधने सहित भक्तों ने सहयोग किया। राजीव मार्केट बड़ी पुलिया स्थित स्वामी समर्थ महाराज मंदिर में शुरू हुए भंडारे को एक साल पूरा हो गया। इस मौके पर पूजा पाठ और भंडारा बांटा गया। सैकडों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर संचालकों ने बताया कोविड महामारी के बाद मंदिर में स्वामी समर्थ महाराज की मूर्ति स्थापना की गयी थी । महाराज का भंडारा प्रारंभ किया था। हर रविवार को भंडारा किया जाता है।

Sai devotees came to the city limits to send off the pedestrians