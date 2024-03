वैक्सीन लगाने के साथ कहा ,वोट जरूर देना

टीबी रोग से बचाव के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी के साथ लोगों को वोट जरूर देने को कहा जा रहा है। वार्ड 12 की आंगनबाड़ी में पार्षद राजेंद्र सूर्यवंशी वार्ड वासियों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं।

Said along with vaccination, must vote