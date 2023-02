मन चंगा तो कठौती में गंगा की सीख दे गए संत रविदास

संत रविदास जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई । चौरई रोड स्थित भवन में संत रविदास की विशेष पूजा अर्चना व ध्वजारोहण किया गया। नगर में शोभायात्रा निकाली गई। वक्ताओं ने कहा कि संत रविदास ने समाज को आडंबरों को छोडऩे की सीख दी। मुख्य अतिथि विधायक कमलेश शाह, नपा अध्यक्ष प्रीति तिवारी ने संत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

Saint Ravidas gave the lesson of Ganga in Kathoti when the mind was healed.