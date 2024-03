तीन माह से नहीं मिला वेतन, फिर भी चुनाव की तैयारियों में दिन-रात जुटे हैं सचिव

बिछुआ विकास खण्ड में तीन माह से पंचायत सचिवों को वेतन नहीं मिला है । सचिवों ने बताया कि वेतन के बिना परिवार चलाने में भारी दिक्कत हो रही है । ऊपर से चुनाव का काम शुरू हो चुका है हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। सारे काम पंचायत सचिवों पर थोंप दिए गए हैं, लेकिन हमारे परिवारों की किसी को चिंता नहीं है।

Salary has not been received for three months, yet the secretary is busy day and night preparing for the elections.