नए साल में भी नहीं मिला वेतन

सिविल अस्पताल के 18 सफाई कर्मचारियों को अक्टूबर , नवंबर और दिसंबर का वेतन नहीं मिला है। पंचायत सचिवों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी दो माह का वेतन नहीं मिला है। वेतन के बिना कर्मचारियों को परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है।

Salary not received even in the new year