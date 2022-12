लेट आए तो अब कटेगा वेतन

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिंगा में चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी समय पर नहीं आते। ओपीडी के समय सुबह 9 से 2 तथा शाम 5 से 6 बजे तक है। लिंगा में स्टाफ देर से आता है और समय से पहले ताला लगाकर चले जाता है। बीएमओ डॉ. रवि सरकार ने बताया शिकायत मिली है। चिकित्सकों को नोटिस दिया गया है। भविष्य में लापरवाही बरतने पर वेतन काटने की हिदायत दी गई है।

Salary will be deducted if you come late