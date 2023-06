माता अहिल्या देवी को किया नमन , बताई जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने की पीड़ा

लोकमाता अहिल्यादेवी होल्कर धनगर समाज सेवा समिति सौंसर के तत्वाधान में सामुदायिक भवन में जयंती समारोह मनाया गया। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सुरेखा डागा थी। सभी ने माता अहिल्या को नमन करते हुए पुष्प अर्पित किए। कनक नवले ने अहिल्यादेवी की जीवनी पर प्रकाश डाला। धनगर समाज अध्यक्ष अशोक कुमार लाखे ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। नीलकंठ गोहत्रे ने समाज की गतिविधियों की जानकारी दी। जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने की समस्या बताई। इसके लिए समाज को संगठित होने का आवाहन किया।

Salute to mother Ahilya Devi, told the pain of not getting caste certificate