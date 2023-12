रेत चोरों ने बिगाड़ी नदी-नालों की सूरत

Submitted by:

दमुआ थाना क्षेत्र में रेत चोरी पर जिम्मेदार विभाग अंकुश नहीं लगा पा रहे। दमुआ में रेलवे पुल, नई दफाई, हनुमान दफाई, सात नंबर स्थित ओपन कास्ट के पीछे, चिकटबर्री, नन्दौरा माफिया दिन रात रेत खोदी जा रही है। रोजाना करीब 50 ट्रॉली रेत उत्खनन कर ऊंचे दामों पर बेची जा रही है।

Sand thieves spoil the appearance of rivers and drains