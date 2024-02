सरपंच का आरोप, सचिव ही लगा रहा विकास कार्यों में अडंग़ा

ग्राम पंचायत देवी की सरपंच मीनाक्षी भानगे व ग्रामीणों ने सचिव ज्ञानेश्वर घूगल पर सहयोग नहीं करने और विकास कार्यों में अडचन पैदा करने की शिकायत की है। उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम से भी मिले। ज्ञापन में बताया है कि सचिव नियमित कार्यालय नहीं आते। कामकाज में अनियमितता बरती जा रही है।

Sarpanch alleges that the secretary is creating obstacles in the development work.