रोजाना तीन दर्जन से अधिक भक्त कराते हैं सत्यनारायण कथा

ग्राम कुरई टोला शंकरवनधाम में 14 जनवरी तक भरने वाले मेले ने अब अपनी अलग पहचान बना ली है। मेला अवधि में प्रतिदिन 40 से 50 परिवार भगवान सत्यनारायण की कथा व भंडारा करवाते हैं। हालांकि मेला स्थल वन विभाग के अंतर्गत आता है इसलिए इसका विकास नहीं हो पाया है। जनपद पंचायत बिछुआ के अध्यक्ष सतीश भलावी का कहना है कि शंकरवन धाम मंदिर में निर्माण के लिए आगामी कार्ययोजना वन विभाग से सामंजस बनाकर कार्य किया जाएगा।

Satyanarayan Katha is performed daily by more than three dozen devotees