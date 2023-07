सौरभ ने बढ़ाया मान, सूचना सेवा की मेरिट में हासिल किया दूसरा स्थान

रामाकोना निवासी सौरभ विठ्ठल खेकड़े ने प्रतिष्ठित भारतीय सूचना सेवा की परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। विधायक विजय चौरे उनके निवास रामाकोना पहुंचे और पुष्पगुच्छ देकर सौरभ का अभिनंदन किया।

Saurabh increased the value, achieved second place in the merit of information service