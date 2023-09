सौंसर बंद रहा, नागरिकों ने कहा अलग जिला बनाओ या छिंदवाड़ा में रखो

जिला बनाने की मांग को लेकर सोमवार को सौंसर बंद रहा। आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी कामकाज ठप हो गए। पांढुर्ना को जिला बनाने और सौंसर को पांढुर्ना में शामिल करने का भी लोगों ने विरोध किया। सभी संगठनों व आम जनता ने बंद को सफल बनाया। सौंसर के सम्मान के लिए बाजार बंद रखे गए। बंद के दौरान दोपहर 12 बजे गांधी चौक से रैली निकाली, तहसील कार्यालय पहुंचकर सभी संगठनों ने प्रशासन को बारी-बारी से ज्ञापन सौंपे व सौंसर की जिला बनाने या सौंसर को छिंदवाड़ा में यथावत रखने की मांग रखी।

Sausar remained closed, the citizens said that a separate district should be created and kept in Chhindwara.