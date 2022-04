पांर्ढुना में बचत का बजट पेश, ये हैं खास प्रस्ताव

पांढुर्ना नगर पालिका परिषद की विशेष सभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। बजट में अनुमानित आय 50करोड़ 22 लाख 26 हजार 810 रुपए और व्यय 50 करोड़ 21 लाख 61 हजार 060 रुपए बताया गया है। इस तरह 65 हजार 750 रुपए की बचत बताई गई है। विचार-विमर्श के बाद बजट को मंजूरी दे दी गई।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. नगर पालिका परिषद की विशेष सभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। बजट में अनुमानित आय 50करोड़ 22 लाख 26 हजार 810 रुपए और व्यय 50 करोड़ 21 लाख 61 हजार 060 रुपए बताया गया है। इस तरह 65 हजार 750 रुपए की बचत बताई गई है। सभा की अध्यक्षता परिषद अध्यक्ष प्रवीण पालीवाल ने की। विचार-विमर्श के बाद बजट को मंजूरी दे दी गई। प्रस्तावों में वाहन से स्वयं के जल स्रोत से जल परिवहन करने, मोहखेड़ी और बिछुआ साहनी जलाशय से फिल्टर प्लांट तक रॉ वाटर ट्रक टैंकर से परिवहन करने, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेशानुसार नगर में गौरव दिवस का आयोजन करने, संपत्ति कर वार्षिक भाड़ा मूल्य, जलकर और अन्य करों का निर्धारण करने पर विचार किया गया, खनिज सामग्री क्रय करने के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करने, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना फेज 3 के अंतर्गत नगर के विभिन्न वार्डों में सीमेंट सडक़ एवं नाली निर्माण कार्य के लिए ऑनलाइन निविदा बुलाने पर विचार, लक्ष्मी स्मृति भवन को वैवाहिक एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवधि के लिए ठेके पर दिए जाने के सम्बंध में विचार एवं निर्णय, रामलीला मैदान पर निर्माण हो रहे कॉम्प्लैक्स के नाम को विचार व निर्णय लिया गया।बैठक में उपाध्यक्ष अरुण भोसले, सीएमओ राजकुमार इवनाती, सहायक यंत्री सोनू सकवार, सभापति बंटी आसटकर, राजेष कुंडे, नरेश कलंबे, वर्षा बोडख़े, ज्ञानेश्वर कोरडे, मुक्ताबाई घोड़े, चंद्रप्रभा पालीवाल और प्रतिपक्ष नेता ताहिर पटेल व पार्षदगण उपस्थित थे। नवनिर्वाचित पार्षद सरजूराम कोड़ापे और पिंटू कोल्हे का स्वागत किया गया। बैठक में कामठीकलां और मोहगांव जलाशय पर तीखी बहस हुई। सत्तापक्ष ने विपक्ष पर नंदेवानी जलाशय से पानी पिलाने को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में प्रतिपक्ष ने कामठीकलां जलाशय निर्माण को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सत्तापक्ष का कहना था कि मोहगांव जलाशय से पानी ले जाने पर मोहगांववासियों ने आपत्ति उठाई है। इधर विपक्ष का कहना था कि होशंगाबाद से भोपाल पानी पहुंच गया। मोही से पांढुर्ना पानी आ गया तो मोहगांव से पांढुर्ना पानी कैसे नहीं आएगा।

