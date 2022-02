स्कूल यूनिफॉर्म बंट गई, सिलाई का नहीं मिला भुगतान

सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए मुफ्त दी गई ड्रेस की सिलाई करने वाली महिलाओं को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई है । बताया गया है कि शालाओं में बच्चों को गणवेश वितरण हो चुका है । लेकिन इसे सिलने वाली महिलाओं को सरकार ने आज तक भुगतान नहीं किया है। ग्राम में आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह ने गणवेश तैयार किए थे।

छिन्दवाड़ा/बड़चिचोली. सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए मुफ्त दी गई ड्रेस की सिलाई करने वाली महिलाओं को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई है । बताया गया है कि शालाओं में बच्चों को गणवेश वितरण हो चुका है । लेकिन इसे सिलने वाली महिलाओं को सरकार ने आज तक भुगतान नहीं किया है। ग्राम में आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह ने गणवेश तैयार किए थे। सामग्री खरीदी के लिए तो राशि प्रदान की गई है परंतु सिलाई करने वाली महिलाओं को भुगतान आज तक नहीं मिला है । दूसरी ओर शालाओं में छात्रों को गणवेश वितरण हो चुका है । उन्होंने शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है। ग्राम बड़चिचोली के नारी शक्ति महिला संगठन की महिलाओं ने मंगलवार को जनसुनवाई में 2 वर्षों से क्षतिग्रस्त डोल पुलिया के निर्माण कराने की मांग की। संगठन ने बताया कि गांव की आंतरिक सडक़, नागपुर रोड बायपास व गड्ढों की वजह से परेशान हैं। अभी वाहनों का आवागमन ढाना मार्ग व आंतरिक सडक़ से हो रहा है। यह आबादी क्षेत्र हैं। यहीं स्कूल हैं। ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने की आशंका रहती है। नारी शक्ति संगठन की अध्यक्ष बेगम शाह ,उपसरपंच सुमित्रा मौजै, हिरा भादे, सुमन मुंगभाते, मुमताज शेख ने समस्याओं के निवारण की मांग की है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के संबंध में बुधवार को बोरगांव में ग्रामसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलने वाले किसानों की सूची का वाचन किया गया। पात्र-अपात्र नियम के संबंध में चर्चा की गई है। सभी ने संत रविदास जयंती पर उन्हें नमन किया। अनुसूचित जाति के लिए शासन की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। ग्राम सभा में सरपंच, पंच, सचिव तथा किसान मौजूद थे।

