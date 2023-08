चार बजे की ट्रेन पकडऩे के लिए साढ़े तीन पर बंद कर देते हैं स्कूल

Submitted by:

विकासखंड जुन्नारदेव के जन शिक्षा केंद्र बाम्हनवाड़ा की प्राथमिक शाला मिरदाखेड़ा एवं पटलीखेड़ा की छुट्टी साढ़े तीन बजे ही कर दी जाती है। इसका कारण शिक्षकों को चार बजे वाली ट्रेन से घर जाना होता है।

Schools close at 3:30 to catch the 4 o'clock train