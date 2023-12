स्कूल को वाटर फिल्टर और बच्चों को मिले बैग

Submitted by:

शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुंगरिया को वेकोलि कन्हान क्षेत्र की ओर से वाटर फिल्टर भेंट किया गया। इससे बच्चों व स्टाफ को पीने का शुद्ध पानी मिल सकेगा। आंगनबाड़ी क्रमांक 3 के बच्चों को वेकोलि कन्हान के अधिकारियों ने स्कूल बैग वितरित किए। बैग मिलने पर बच्चों के चेहरे खिल उठे।

Schools get water filters and bags for children