प्रयोगों के जरिए सरलता से समझ में आएगी विज्ञान

छिन्दवाड़ा/उमरानाला.विज्ञान विषय के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं प्रायोगिक गतिविधियों पर आयोजित विकासखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरानाला में हुआ। विज्ञान, भौतिकी, रसायन, कृषि विषय के शिक्षकों ने भाग लिया।विकासखंड शिक्षा अधिकारी मनोहर भलावी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विज्ञान विषय को बच्चों को सरलता से सिखाने तथा प्रायोगिक माध्यम का अधिकाधिक प्रयोग करना था। संस्था प्राचार्य डब्ल्यूआर खापरे, जगदीश ग्यार, दिनेश डिगरसे, भास्कर लोखंडे, सुरेश डोंगरे, आरके. बावने, विमल भलावी एवं अन्य शिक्षकों ने विज्ञान शिक्षण पर अपने अनुभवों को साझा किया।मध्य प्रदेश शिक्षक संघ परासिया की बैठक शासकीय उ.मा. विद्यालय शिवपुरी में आयोजित की गई।संघ की सदस्यता अभियान, कर्तव्य बोध दिवस का आयोजन एवं 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य निर्धारण किया गया। बैठक को शिक्षक संघ परासिया के अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, सचिव रवि सूर्यवंशी कोषाध्यक्ष प्रदीप सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष मुकेश अवस्थी, तहसील अध्यक्ष घनश्याम डिगरसे ने संबोधित किया। बैठक में संघ की सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई। सचिव रवि सूर्यवंशी ने स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य का निर्धारण करते हुए अपनी बातें रखी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शासकीय महाविद्यालय उमरानाला में प्राचार्य के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी विपिन माहोरे ने सूर्य नमस्कार का आयोजन किया।आंगनबाड़ी केंद्र में मंगलवार को बच्चों को विटामिन की दवा पिलाई गई। बच्चों का वजन एवं ऊंचाई मापी। जिस बच्चे का वजन कम निकला उनके माता को खान पान संबंधित जानकारी एवं सेहत का विशेष ध्यान रखने कहा। केंद्र में एएनएम पिंकी पाल ,आशा कार्यकर्ता प्रमिला मंगरोले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विंदेश्वरी डाहट, सुमन सुलखिया उपस्थित रहीं।

Science will be easily understood through experiments