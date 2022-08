एसडीएम को छात्राओं ने बताई क्या है परेशानी

स्कूल आने-जाने के दौरान किन हालातों का सामना करना पड़ता है। इस हकीकत को बताने छात्राएं एसडीएम कार्यालय पहुंच गई। किरवारी की बालिकाएं मिडिल व माध्यमिक कक्षाओं में पढऩे के लिए दूसरे गांव पैदल ही आना -जाना कर रही है। लेकिन बारिश के दिनों में इन कच्चे रास्तों में फिसलन से परेशान है। वे चाहती है कि कम से कम पक्की सडक़ बन जाए तो राह आसान हो।

छिन्दवाड़ा/ परासिया. स्कूल आने-जाने के दौरान किन हालातों का सामना करना पड़ता है। इस हकीकत को बताने छात्राएं एसडीएम कार्यालय पहुंच गई। किरवारी की बालिकाएं मिडिल व माध्यमिक कक्षाओं में पढऩे के लिए दूसरे गांव पैदल ही आना -जाना कर रही है। लेकिन बारिश के दिनों में इन कच्चे रास्तों में फिसलन से परेशान है। वे चाहती है कि कम से कम पक्की सडक़ बन जाए तो राह आसान हो। किरवारी से ग्राम मोरडोंगरी तक सडक़ निर्माण की मांग को लेकर स्कूलू बालिकाएं भी एसडीएम कार्यालय पहुंच गई। किरवारी से ग्राम मोरडोंगरी तक सडक़ का निर्माण कराने की मांग को लेकर विद्याॢथयों तथा ग्रामवासियों ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा है कि सडक़ के अभाव में विद्यार्थियों तथा ग्रामवासियों को परेशानी होती है। इसी रास्ते से किसान खेतों पर जाते है। यहां सात किसानों की जमीन है। छह किसानो को सडक़ निर्माण से कोई आपत्ति नही है केवल एक किसान सहमत नहीं है। जनपद सदस्य, गीता साहू, रमेश डेहरिया, गोर्वधन, राजकुमार, शिवलाल यदुवंशी, राजेश, रंगलाल धुर्वे, भुवनलाल, मनोज यदुवंशी, अखलेश चतुर्वेदी, शिवप्रसाद यदुवशी, वर्षा उइके, दुर्गापाल उइके आदि ने शीघ्र सडक़ बनाने की मांग की है। इधर अमरवाड़ा इलाके में तेज बारिश के चलते नदियों में जलस्तर बढ़ गया है और पुल नहीं होने से लोग परेशान हैं। बाबूटोला ग्राम से अमरवाड़ा के लिए एकमात्र रास्ते के बीच में नदी है। इस पर रपटा जैसा पुल है। बारिश के दिनों में इस पर पानी आ जाता है। स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को अमरवाड़ा आने जाने के लिए जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ता है।

SDM was told by the girl students what is the problem