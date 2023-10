व्यवहार में अचानक बदलाव पर मनोचिकित्सक को दिखाएं

आज दौड़ती भागती जिंदगी में हर व्यक्ति पर काम का दबाव है। ऐसे में लोगों को हमेशा अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कभी लगे कि मानसिक तौर पर कोई परेशानी है तो मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। साथ ही अपने जान पहचान वाले लोगों के व्यवहार में कभी अचानक बदलाव लगने लगे तो उन्हें भी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए।

See a psychiatrist if there is a sudden change in behavior