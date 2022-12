जंगल में जा कर देखे पशु-पक्षी, कैनवास पर उतारे

वन चौकी सारदौनी में स्कूली विद्यार्थियों के लिए अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चार स्कूलों के 125 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने वन भ्रमण किया। सेवानिवृत्त उप वन मंडल अधिकारी ने विद्यार्थियों को विभिन्न पेड़ पौधों की जानकारी दी। पक्षी दर्शन कराया । बाद में चित्रकला प्रतियोगिता हुई व छात्र छात्राओं से पर्यावरण संबधी प्रश्न पूछे गए। अंत में चित्रकला के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

See animals and birds in the forest, put them on canvas