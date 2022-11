कोरोना मरीजों से दूरी की मजबूरी को देख घर पर बनाया रोबोट

जुन्नारदेव शहर के पंचशील कॉलोनी पहुंच मार्ग पर रहने वाले कक्षा नवमी के 15 वर्षीय सक्षम चौरसिया ने मिनी रोबोट तैयार किया है। यह लगभग ढाई सौ ग्राम तक की सामग्री उठा कर चलने में सक्षम है। उसने बताया कोरोना के दौरान जब लोग मरीजों के पास नहीं जा रहे थे। उस समय ऐसे रोबोट की आवश्यकता महसूस की थी, जो रोगी तक दवा व अन्य सामान ले जा सके ।

Seeing the compulsion of distance from corona patients, a robot was made at home