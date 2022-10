दरवाजा खुला देख दिन में ही घुस गए चोर

चोर-बदमाशों के हौंसले इतने बुलंद हो गए है कि दिनदहाड़े मकान मालिक के रहते घरों में घुसकर वारदात को अंजाम देने लगे है।सोमवार दोपहर लगभग डेढ़ बजे मोटरसाइकिल से आए दो युवक मार्बत नाले के समीप शंकर नगर में धुंडया माटे के घर का दरवाजा खोलकर हॉल में रखे दो मोबाइल और सात हजार रुपए से भरा पर्स लेकर भाग गए। घटना के समय मकान मालिकन अनिता माटे घर की किचन में थी।

Seeing the door open, thieves entered in the day itself