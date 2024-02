मकान सूना देख रात 10 बजे ही घुस गए चोर

सिंगोड़ी में सोमवार रात 10 बजे चोर मछली बाजार के पीछे सूने मकान का ताला तोडक़र 35 हजार रुपए चुरा ले गए। मकान मालिक सलीम अंसारी दोपहर को परिवार के साथ शादी समारोह में सिवनी गए थे। रात 10 बजे पड़ोसी ने देखा की अंसारी के पीछे का दरवाजा खुला है। सामने का ताला टूटा हुआ है।

Seeing the house deserted, thieves entered at 10 o'clock in the night.