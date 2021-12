खुमकाल गांव में जल संरक्षण व भूमिगत जलस्तर बढ़ाने के लिए बोरी बंधान किया गया। बोरियों का संग्रहण करने के लिए निर्माण कार्य वाले स्थानों पर संपर्क किया गया। उनसे खाली बोरी देने का आग्रह किया । बोरी मिलने पर उनमें मिट्टी भरी व नदी में बोरियों का बांध बना गिया। यह काम सविता धुर्वे के नेतृत्व में गांव की युवतियों,महिलाओं एवं ग्राम विकास प्रस्फु टन समिति के सदस्यों ने किया।

Seek support of sacks from construction sites and made sack binding