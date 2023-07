वादा पूरा करने के लिए सीएम को भेजे पोस्टकार्ड

Submitted by:

पांढुर्ना को जिला बनाने के लिए अभियान शुरु किया गया है। इसी क्रम में शहरवसियों ने बड़ी संख्या में पोस्ट आफिस पहुंचकर मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड भेजे। शिवाजी राजे मित्र मंडल व अन्य संगठनों के युवाओं ने भी मुख्यमंत्री के नाम पाती भेजी। पोस्टकार्ड में लिखा वर्ष 2010 में मुख्यमंत्री ने जिला बनाने की घोषणा की थी । इसे पूरा किया जाए।

Send postcards to CM to fulfill the promise