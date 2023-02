प्रथम नियुक्ति तिथि से तय हो वरिष्ठता

वरिष्ठ बहाली मंच ने अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षक संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करने की मांग की है। मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में कहा नवीन शैक्षणिक संवर्ग में 2018 में नियुक्त उच्च माध्यमिक से लेकर प्राथमिक शिक्षकों की पुरानी सेवा को शून्य कर दिया गया है।

Seniority to be fixed from the date of first appointment