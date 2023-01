जुन्नारदेव कॉलेज की सात छात्राएं जिला क्रिकेट टीम में

Submitted by:

संभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जुन्नारदेव महाविद्यालय की सात छात्राओं का चयन किया गया है।क्रीडा अधिकारी नीरज पाल ने बताया चयनित छात्राओं में धरा बोरासी, प्राची मालवीय, अंकिता सेलकर, तनुश्री विश्वकर्मा, ममता ठाकुर, अंबिका धुर्वे और विनम्र शामिल हैं।

Seven girl students of Junnardev College in district cricket team