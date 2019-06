छिंदवाड़ा. एक ओर तो कांगे्रस सरकार अपनी छह माह की उपलब्धियां गिना रही है तो वहीं दूसरी ओर जिले के शिक्षा एवं आदिवासी विकास विभाग में कार्यरत हजारों अध्यापकों को कई माह से वेतन नहीं मिला। इससे उन्हें आर्थिक समस्या के साथ-साथ कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार दोनों विभागों में करीब सात हजार अध्यापक कार्यरत हैं, जिन्हें हर माह वेतन की उम्मीद रहती है। विभागीय अधिकारी शासन से बजट आवंटन नहीं होने का हवाला दे रहे हैं। इधर शासकीय निर्देशों के अनुसार शासकीय कर्मचारियों को वेतन का भुगतान हर माह की एक से पांच तारीख तक अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए, लेकिन जिले के कई ब्लॉकों में लापरवाही के चलते 15-15 तारीख तक वेतन भुगतान नहीं होता है।

IMAGE CREDIT: Seven thousand teachers did not get salaries