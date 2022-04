भीषण जल संकट, टैंकरों से होगी आपूर्ति

एक मई से 19 गांवों में भीषण पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। 29 मार्च को विधायक निलेश उईके की उपस्थिति में पेयजल संकट की समीक्षा की गयी थी । पीएचई के उपयंत्री एसआर नागले ने बताया अंबाड़ा रैयत, चिचोलीबड़, चिचोली ढाना , दिधोरी, घोगरीसाहनी, गुजरखेड़ी, जुनेवानी हेटी, मालेगांव, कुकड़ीखापा, लेंढोरी, मोरडोंगरी, पीठेर रैयत एवं ढाना , खेडीधान भोयर, कामठीखुर्द, वड्डामाल, सिवनी, मुंडीढाना टेकाढाना व लांघा में पेयजल संकट के आसार बन गए है। अगले माह यहां टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन करने की संभावना है।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है। एक मई से 19 गांवों में भीषण पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। 29 मार्च को विधायक निलेश उईके की उपस्थिति में पेयजल संकट की समीक्षा की गयी थी । जिसके बाद 19 गांवों में पेयजल परिवहन की जरूरत महसूस की गई थी। बताया जा रहा है कि इन गांवों में एक मई के बाद गांव वालों को भीषण पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में निजी नलकूपों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था बनाई गई है। जिससे थोड़ी राहत है। पीएचई के उपयंत्री एसआर नागले ने बताया अंबाड़ा रैयत, चिचोलीबड़, चिचोली ढाना , दिधोरी, घोगरीसाहनी, गुजरखेड़ी, जुनेवानी हेटी, मालेगांव, कुकड़ीखापा, लेंढोरी, मोरडोंगरी, पीठेर रैयत एवं ढाना , खेडीधान भोयर, कामठीखुर्द, वड्डामाल, सिवनी, मुंडीढाना टेकाढाना व लांघा में पेयजल संकट के आसार बन गए है। अगले माह यहां टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन करने की संभावना बनेगी। इसके लिए जिला प्रशासन से बजट की मांग की जा रही है। प्रचंड गर्मी और पानी की बढ़ती मांग के कारण शहर के कई वार्डों में भी संकट की स्थिति है। कई इलाकों में नल नहीं हैं। आज भी वहां टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। संतोषी माता वार्ड का अंतिम छोर पर घरों के सामने ड्रम रखे रहते हैं। नगर पालिका के टैंकर यहां पानी भरकर चले जाते है। लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। वार्डवासियों ने बताया कि नल कनेक्शन तो है लेकिन चार पांच गुंडी पानी बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रहा है।टैंकरो से मिल रहे पानी के कारण व्यवस्था बनी हुई है। वार्डवासियों को टैंकर का पानी खरीदना भी पड़ता है। नगर पालिका तीन दिन में एक बार जल आपूर्ति कर रही है। इसके बीच टैंकर से पानी पहुंचाकर कुछ राहत प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर पालिका ने जिला प्रशासन से बिछुआ साहनी और मोहखेड़ी जलाशय से

रॉ वाटर परिवहन के लिए 86 लाख के बजट की मांग की है। वर्तमान में 24 ट्यूबवेल से पानी मिल रहा है इसी तरह जुनेवानी से पानी मिल रहा है। जल संकट गहराने की आशंका को ध्यान में रखकर मदद के लिए गुहार लगाई है।

Severe water crisis, will be supplied by tankers