शशिकला उरधन, नीरज खजरी और हरिशचंद्र आंजनगांव के सरपंच बने

पंचायत उपचुनाव के मंगलवार को जारी परिणामों में शशिकला धुर्वे उरधन ग्राम पंचायत की व नीरज खजरी अंतु के सरपंच चुने गए हैं। मतों की गिनती खिरसाडोह कॉलेज में हुई । दीघावानी जनपद पंचायत सदस्य पर रूपेश नागवंशी 32 वोट से चुनाव जीत गए।

Shashikala Urdhan, Neeraj Khajri and Harishchandra became Sarpanch of Anjangaon.