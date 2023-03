Submitted by:

जनपद पंचायत में आयोजित सामान्य सभा की बैठक में अनुपस्थित विभाग प्रमुखों को लेकर जनप्रतिनिधियों ने रोष व्यक्त किया है। पांच विभाग प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस जारी कर आगामी बैठक में जरूरी तौर पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए है।

Show cause notice to five department heads