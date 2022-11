बिजली गुल होते ही गायब हो जाते हैं सिग्नल के तीर

अव्यवस्थित यातायात की एक वजह यह भी

छिंदवाड़ा। शहर के दो तिराहों सहित एक चौराहे पर लगे सिग्नल से यातायात को नियंत्रित रखा जाता है। ये सिग्नल बिजली से संचालित होते हैं। बिजली गुल होते ही इनकी पावर बंद हो जाती है और यातायात अनियंत्रित हो जाता है।

दरअसल, पिछले दिनों यातायात चौराहे के आसपास की बिजली सुबह से ही बंद थी।

नियत समय पर सिग्नल तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन यातायात जरूर शुरू हो गया। कोई भी वाहन कहीं से भी निकल रहा था। इस दौरान कभी भी दुर्घटना हो सकती थी। चौराहे पर यातायात कर्मी की सीटी भी नहीं सुनाई दे रही थी। बताया जा रहा है कि सिग्नल सिर्फ बिजली से ही चलते हैं। इनमें बैटरी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यही स्थिति जेल तिराहा, सत्कार तिराहा के सिग्नलों की भी है।

Signal arrows disappear as soon as there is a power failure