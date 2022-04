बच्चों से गुलजार रहने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सन्नाटा

अपनी मांगों को लेेकर हड़ताल पर चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वजह से चिकित्सा सहायता सेवाओं सहित जनहित की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लगे हुए हैं। गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार वितरण , नौनिहालों का टीकाकरण ठप है। इधर आम महिलाओं का कहना है कि हड़ताल से उन्हें भी काफी दिक्कतें हो रही है। इनकी मांगें माननी चाहिए। कार्यकर्ता समय -समय पर बच्चों ,गर्भवती व धात्री महिलाओं की देखभाल के लिए आती रहती थी। प्रसव व चिकित्सा सेवा के लिए महिलाओं को अस्पताल ले जाती हैं।

छिन्दवाड़ा/ जुन्नारदेव. अपनी मांगों को लेेकर हड़ताल पर चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वजह से चिकित्सा सहायता सेवाओं सहित जनहित की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लगे हुए हैं। गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार वितरण , नौनिहालों का टीकाकरण ठप है। अब नौनिहालों सहित धात्री महिलाओं का टीकाकरण अन्यत्र स्थानों पर किया जा रहा है। बीते दिनों संतोषी माता मंदिर प्रांगण में नौनिहालों का टीकाकरण किया गया। गर्भवती और धात्री महिलाओं को मिलने वाला पोषण आहार सहित विभिन्न लाभ नहीं मिल रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्थायी नियुक्ति , वेतन वृद्धि व अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। वार्ड 8 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता सोनी का कहना है कि 1 मार्च से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। सरकार हमें स्थाईकर्मी घोषित करें। वेतन वृद्धि की जाए साथ ही अन्य विभागों के कार्य कार्यकर्ताओं से नहीं कराए जाएं। यदि शासन प्रशासन लिखित में हमें आश्वासन देता है तो हम हड़ताल खत्म कर काम पर लौट आएंगी। वार्ड 16 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निर्मला डोंगरे का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के ना खुलने से नगर वासियों को परेशानी हो रही है । शासन-प्रशासन जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें । हम अपने काम पर वापस लौटे और नगर वासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकें। इधर आम महिलाओं का कहना है कि हड़ताल से उन्हें भी काफी दिक्कतें हो रही है। इनकी मांगें माननी चाहिए। कार्यकर्ता समय -समय पर बच्चों ,गर्भवती व धात्री महिलाओं की देखभाल के लिए आती रहती थी। प्रसव व चिकित्सा सेवा के लिए महिलाओं को अस्पताल ले जाती हैं। इनके बगैर परेशानी तो हो रही है।

Silence at Anganwadi centers which are buzzing with children