निरीक्षण में बंद मिले छह आंगनबाड़ी केन्द्र,पोषण आहार में घोटाले की आशंका

छिन्दवाड़ा/चौरई. आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को वितरित किए जाने वाले पोषण आहार में घोटाले की आशंका जताते हुए जिला प्रशासन से जांच की मांग की है। जनपद अध्यक्ष सरोज रघुवंशी ने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया था । तब आधा दर्जन केंद्र बन्द मिले थे। ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार का वितरण नहीं किया जा रहा है। जनपद अध्यक्ष का आरोप है कि जब छह केंद्रों के हालात ऐसे हैं तो बाकी केंद्रों के हालात भी देखे जाने चाहिए। सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषण आहार जब बच्चों और महिलाओं को वितरित नहीं किया जा रहा तो वह कहा जा रहा है । इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए । गौरतलब है कि चौरई में महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी सहित अधिकांश स्टाफ छिंदवाड़ा और सिवनी से अपडाउन करता है। केंद्रों का निरीक्षण नहीं किया जाता। परियोजना अधिकारी का भिंड जिले में ट्रांसफर हो गया है पर वे अभी गए नहीं हैं। युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष वतन उपाध्याय ने 8 सितंबर को रेत का अवैध परिवहन रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन प्रभारी तहसीलदार संजय बरैया और थाना प्रभारी प्रीतम तिलगाम को लिखित शिकायत की थी। अब तक शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर मंडल अध्यक्ष वतन उपाध्याय ने 19 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से रेत का अवैध परिवहन रुकने की गुहार लगाई गई है। शिकायत में बताया है कि तामिया क्षेत्र के ग्राम बांगई, मूंगसिया, फांसी ढाना, खुट्टी, बादला एवं अन्य स्थानों से रेत का अवैध परिवहन निरंतर हो रहा है जो कि रात होते ही अंधेरे में ट्रैक्टर ट्रॉली, डंपर से रेत का अवैध परिवहन किया जाता है। यहां पर रेत कि कोई भी खदान आवंटित नहीं है स्थानीय अधिकारियों को लिखित शिकायत के बाद भी रेत माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

Six Anganwadi centers found closed in inspection, fear of scam in nutritional diet