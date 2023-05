रामकथा के समापन पर छह जोड़ों ने लिए सात फेरे

सिवनी के दुर्गा माता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित रामकथा का समापन सामूहिक विवाह कार्यक्रम के साथ हुआ। गांव के 6 जोड़ों ने विवाह मंडप में सात फेरे लिए। बैंड बाजे के साथ बारात निकाली गई। रीति रिवाज के अनुसार धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ।

Six couples took seven rounds at the end of Ramkatha